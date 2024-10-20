لم يسجل أو يصنع، لعنة تطارد هالاند مع مانشستر سيتي منذ 351 دقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:14 مساءً - عانى النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من لعنة طاردته منذ 351 دقيقة، في الدوري الإنجليزي.

ورغم البداية المثالية التي حققها هالاند منذ انطلاق الموسم مع مانشستر سيتي بتسجيل 10 أهداف في أول 5 مباريات، إلا أنه لم يسجل أو يصنع مع مانشستر سيتي في آخر 3 جولات وبالتحديد منذ 351 دقيقة.

وكانت آخر مساهمة تهديفية لـ هالاند في الدوري الإنجليزي، خلال مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، عندما سجل في الدقيقة 9 هدفًا في الحارس ديفيد رايا، حيث لعب بعدها 81 دقيقة أمام الجانرز بالإضافة لآخر 3 جولات أمام نيوكاسل وفولهام وولفرهامبتون لم يترك خلالها أي بصمة تهديفية سواءً بالتسجيل أو الصناعة.

ورغم صيام هالاند عن التهديف في آخر 3 جولات إلا أنه ما زال يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه الكاميروني بريان مبيومو والإنجليزي كول بالمر.

يشار إلى أن فترة الغياب عن التهديف الحالية لهالاند هي الأطول له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وفاز فريق مانشستر سيتي على نظيره وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم فريق وولفرهامبتون في الدقيقة السابعة عن طريق لاعبه يورجن لارسن، بينما تمكن جفارديول من تسجيل هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 33، احرز ستونز هدف الفوز للسيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع من المباراة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

وأعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لمباراة ولفرهامبتون والذي ضم كل من..

مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون

وبتلك النتيجة يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 20 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، فاز في 6 منها وتعادل في 2.

على الجانب الآخر يتواجد وولفرهامبتون في المركز التاسع عشر برصيد نقطة وحيدة، بعد أن تعادل في مباراة وخسر 7 مباريات.

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