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أول تعليق من جوميز بعد تأهل الزمالك لنهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

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أول تعليق من جوميز بعد تأهل الزمالك لنهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

أول تعليق من جوميز بعد تأهل الزمالك لنهائي السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:04 مساءً - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إنه كما أكد بالأمس جاء لقاء بيراميدز  في غاية في الصعوبة، وشدد على أن كلا الفريقين عمل على غلق المساحات.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "ارتكبنا خطأ كبيرا استغله فريق بيراميدز وسجل هدف التقدم".
 

وقال: "لم نلعب مباراة سهلة، وكان لقاء صعب أمام منافس صعب جدًا، واعتمدنا في بعض الأحيان الضغط وسنحت لنا فرصتين لم نحسن استغلالهما بعد التعادل".

ووجه جوميز التهنئة للاعبي بيراميدز والمدير الفني على المباراة الكبيرة، وشدد على أنه سعيد بأداء فريقه وتحقيق الفوز في المباراة.

وتابع قائلًا:" نسعى لتجهيز عمر جابر للمباراة النهائية، ويتم متابعة حالة نبيل عماد دونجا لمعرفة موقفه من اللحاق باللقاء المقبل من عدمه".

وأضاف المدير الفني:" هناك بعض اللاعبين الجدد دخلوا المباريات مع الفريق، وباقي اللاعبين يتواجدون بمرور الوقت في المباريات".

وأوضح أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق مثلما حدث في لقاء بيراميدز، وشدد على أن الزمالك تدريب جيدًا على ركلات الترجيح ونجح في تسجيل الخمس ركلات".

وأوضح المدير الفني أنه تحدث مع أحمد محمود بشأن عدم مشاركته في مباراة اليوم، وشدد على أنه من الممكن أن يغير في التشكيل خلال النهائي.

وأضاف أن زياد كمال يتواجد مع الفريق منذ الموسم الماضي، ولكنه دخل مع الفريق بمرور الوقت، وأكد أن شيكابالا شارك في مباراة اليوم لأنه ليس أسطورة النادي، ولكنه أفضل حاليًا من الناحية البدنية، ودفع به لأنه كان يرغب في الدفع بلاعب يستحوذ على الكرة ويستغل المساحات في خط دفاع بيراميدز.

واختتم جوميز قائلًا:" الزمالك يخوض مبارياته من أجل الفوز، ويرغب في التتويج ببطولة السوبر المحلي".

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي 1-1 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في نصف النهائي.

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أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز 

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في بداية المباراة دون وجود خطورة حقيقية على مرمى الزمالك، أو بيراميدز.

وفي الدقيقة السادسة تعرض مهند لاشين لإصابة في رأسه، بعد تدخل من زميله في كرة عرضية ولكنه أكمل المباراة بعد ربط رأسه.

وفي الدقيقة 13 سجل إبراهيم عادل الهدف الأول لـ بيراميدز من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

وحاول الزمالك تعديل النتيجة عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 و26 من تصويبتين، ولكن جاءت كلاهما فوق القائم.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف التعادل لـ الزمالك في شباك بيراميدز بالدقيقة 40، بعد صناعة رائعة من ناصر ماهر.

وأهدر رمضان صبحي ركلة جزاء لصالح بيراميدز بالدقيقة 51 بعد ما صوبها في القائم الأيمن لـ عواد.

وفي الدقيقة 71 أجرى جوميز أول تبديل بنزول وكونراد ميشالاك وخروج مصطفى شلبي.

وفي الدقيقة 74 أجرى بيراميدز تبديلين بخروج رمضان صبحي وإبراهيم عادل ونزول يوسف أوباما ومصطفى فتحي.

وفي الدقيقة 83 قرر جوميز الدفع بـ شيكابالا وناصر منسي وخروج سيف الجزيري وناصر ماهر.

ورد مدرب بيراميدز بتديلين أيضا بنزول عبد الرحمن مجدي وكريم حافظ وخروج صديق أوجولا والشيبي.

ولم تستطع تبديلات الزمالك وبيراميدز تحقيق الفارق لتنتهي المباراة 1-1 ويلجأ الفريقيان لركلات الترجيح ويحسمها الأبيض 5-4.

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تشكيل الزمالك أمام بيراميدز 

وبدأ الزمالك مباراة بيراميدز كالتالي:"

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد  على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا  ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

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تشكيل بيراميدز أمام الزمالك 

وبدأ بيراميدز مباراة الزمالك بالتشكيل الاتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي.

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تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز 

تواجه الزمالك مع بيراميدز بمسماه الجديد في 15 مباراة في مختلف البطولات حسب موقع ترانفسير ماركت.

استطاع الزمالك الفوز في 6 مباريات، وفاز بيراميدز في مباراة وحيدة.

وحسم التعادل 8 مباريات من بينها فوز للزمالك وآخر لبيراميدز بركلات الترجيح

وسجل الزمالك 33 هدفا في شباك بيراميدز، فيما سجل السماوي 22 هدفا في شباك القلعة البيضاء.

ويعد أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق هو هداف مباريات الزمالك وبيراميدز برصيد 4 أهداف.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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