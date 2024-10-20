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الرياضة - 07:17 - تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في السوبر المصري اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:17 - تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في السوبر المصري اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في السوبر المصري اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه أمام الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها اليوم الأحد، على أرضية ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري، كالتالي:

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - احمد بلحاج - أحمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - احمد هاني - إبراهيم محمد - جاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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