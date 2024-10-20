الرياضة - 07:17 - تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في السوبر المصري اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه أمام الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها اليوم الأحد، على أرضية ملعب محمد بن زايد في الإمارات.
وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري، كالتالي:
تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.
خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - احمد بلحاج - أحمد القندوسي - إسلام عيسى.
خط الهجوم: فخري لاكي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - احمد هاني - إبراهيم محمد - جاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.
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