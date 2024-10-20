الرياضة - 07:17 - رقم قياسي جديد لـ مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - حقق فريق مانشستر سيتي رقمًا قياسيًا جديدًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فوزه على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، اليوم الأحد.

وقالت شبكة "سكواوكا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، إن مانشستر سيتي سجل رقما قياسيا جديدًا، بعدما امتدت سلسلة المباريات المتتالية التي لم يتلق فيها الفريق السماوي الهزيمة في البريميرليج إلى 31 مباراة "25 فوزا و6 تعادلات".

وفاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه وولفرهامبتون في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

في الشوط الأول، تقدم فريق وولفرهامبتون بإحراز هدفه عن طريق يورغن ستراند لارسن في الدقيقة السابعة، وبعدها أدرك فريق مانشستر سيتي التعادل عن طريق لاعبه جوسكو جفارديول في الدقيقة 33، وفي الشوط الثاني، أضاف جون ستونز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 95.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد السيتي إلى 20 نقطة في صدارة جدول الترتيب المسابقة الإنجليزية، يليه بفارق نقطتين ليفربول، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز الـ20 والأخير.