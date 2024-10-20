الرياضة - 07:17 - عاجل.. تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري.. مفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. أعلن المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري هذا الموسم 2024، بدولة الإمارات.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «محمد بن زايد».

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، عقب موسمًا صعبًا وطويلًا نجحت كتيبة كولر في حسمه من أنياب بيراميدز الذي تصدر المسابقة لوقت طويل.

بينما يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري هذا الموسم، بصفته بطلًا لكأس الرابطة المصرية، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف.

تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم في حراسة المرمى مصطفى شوبير في خط الدفاع يحيى عطية الله ياسر إبراهيم رامي ربيعة عمر كمال عبد الواحد في خط الوسط أكرم توفيق إمام عاشور كريم نيدفيد مجدي أفشة في خط الهجوم طاهر محمد طاهر بيرسي تاو

بدلاء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

وجاء بدلاء الأهلي على النحو التالي

محمد الشناوي - يوسف أيمن - محمود كهربا - وسام أبو علي - رضا سليم - مروان عطية - حسين الشحات - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

وتُنقل مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، عبر شاشة قناة أون سبورت، بالإضافة إلى قناة MBC MASR2، كما تُنقل المواجهة النارية عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية.