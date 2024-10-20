الرياضة - 07:17 - ديكلان رايس يحدد سبب هزيمة أرسنال أمام بورنموث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - قال ديكلان رايس، لاعب وسط فريق أرسنال، إن فريقه سمح لمستواه بالتراجع بعد تلقي زميله ويليام ساليبا البطاقة الحمراء في المباراة، التي تلقى فيها الفريق أول خسارة له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام مضيفه بورنموث أمس السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، أن المدافع الفرنسي تلقي البطاقة الحمراء بعد مضي 30 دقيقة من المباراة، عندما منع إيفانيلسون، مهاجم بورنموث، من محاولة خطيرة لتسجيل هدف التقدم لفريقه، ليكمل أرسنال المباراة بعشرة لاعبين للمرة الثالثة هذا الموسم.

وقال رايس: "هذه هى المرة الثالثة في ثماني مباريات نسمح فيها بتراجع مستوانا، وإذا أردنا المنافسة على القمة لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث".

وأضاف: "رد الفعل الذي أظهرناه على ماحدث والإيمان الذي أبديناه بقدرتنا على الفوز بالمباراة والحصول على فرص، جعلني فخورا باللاعبين وفخورا بالعقلية التي يظهرون بها".

وتابع رايس: "سنواصل العمل والقتال".

وأوضح لاعب وسط أرسنال: "أنه أمر مخيب للآمال بشدة لأننا أردنا أن نبقى بدون هزيمة، وأردنا الفوز بالمباراة لكن هذه هي كرة القدم، لن تكون الأمور مثالية أبدا، فهناك الصعود والهبوط في المستوى في عالم كرة القدم لكننا بحاجة للوقوف إلى جانب بعضنا البعض".

ويحتل أرسنال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.