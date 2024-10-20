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الرياضة - 07:17 - حمزة المثلوثي: الزمالك يستحق الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي السوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:17 - حمزة المثلوثي: الزمالك يستحق الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي السوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:17 - حمزة المثلوثي: الزمالك يستحق الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - قال التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه سعيد بالفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري.

وقال اللاعب في تصريحاته: "المباراة كانت صعبة جداً، وكنا نعلم ذلك جيداً، واللاعبون بذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز".

وأوضح أن لاعبي الزمالك نجحوا في العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل، والدقيقة الأخيرة شهدت إلغاء هدف لبيراميدز بسبب التسلل، والزمالك تدرب جيداً على ركلات الترجيح ونجح في الفوز ويستحق هذه النتيجة.

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي وسيراميكا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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