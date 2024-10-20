الرياضة - 07:17 - أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز.. يبحث عشاق الكرة المصرية والفارس الأبيض عن أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز، وذلك في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، والذي يقام بدولة الإمارات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من خطف بطاقة نهائي السوبر المصري من أنياب بيراميدز، وذلك عقب مباراة مثيرة ودرامية انتهت بالتعادل الإيجابي، وأبتسمت ركلات الترجيح لـ «أبناء ميت عقبة».

أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري اليوم

- ونجح إبراهيم عادل في قص شريط أهداف السوبر المصري، وذلك لصالح فريق بيراميدز أمام الزمالك، عند الدقيقة 13 من زمن شوط اللقاء الأول، وذلك عقب تمريرة سحرية من رمضان صبحي.

- ونجح الزمالك في معادلة النتيجة لصالح نادي الزمالك ضد بيراميدز، عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، وذلك في الدقيقة 40 من زمن شوط اللقاء الأول، عقب مهارة فردية رائعة من ناصر ماهر.

- ومع بداية الشوط الثاني المشتعلة، فشل رمضان صبحي في منح بيراميدز التقدم، وذلك عند الدقيقة 50 بعد أن أهدر كلة جزاء لصالح السماوي.

- وسجل فريق بيرتمديز هدفًا في الثانية الأخيرة من زمن المباراة أمام الزمالك، ولكن قرر الحكم محمود معروف إلغاء هدف السماوي للتسلل، لتلجأ المواجهة إلى ركلات الترجيح.

- وقادت ركلات الترجيح نادي الزمالك للتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، وذلك على حساب بيراميدز بنتيجة (5-4).

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري في حراسة المرمى محمد عواد في خط الدفاع محمود بنتايك حسام عبد المجيد حمزة المثلوثي محمد شحاتة في خط الوسط مصطفى شلبي عبد الله السعيد زياد كمال ناصر ماهر في خط الهجوم أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري

تشكيل بيراميدز ضد الزمالك في السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي