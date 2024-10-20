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الرياضة - 06:37 - مانشستر سيتي يقلب الطاولة على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:37 - مانشستر سيتي يقلب الطاولة على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:37 - مانشستر سيتي يقلب الطاولة على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - قلب مانشستر سيتي الطاولة على مضيفه وولفرهامبتون ليحقق فوزا بشق الأنفس بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد.

تقدم وولفرهامبتون بهدف مبكر سجله المهاجم النرويجي يورجن ستراند لارسن بعد مرور سبع دقائق.

وأدرك مانشستر سيتي التعادل بهدف لمدافعه الكرواتي يوشكو جفارديول في الدقيقة 33 من تسديدة قوية في المقص الأيسر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني لعب فيل فودين ركلة ركنية انقض عليها جون ستونز برأسه في الشباك مسجلا هدفا قاتلا، لينتزع الضيوف ثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الفوز قفز مانشستر سيتي لقمة جدول الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة خلفه ليفربول 18 نقطة قبل مباراته أمام تشيلسي في وقت لاحق اليوم الأحد.

أما وولفرهامبتون تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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