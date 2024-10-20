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سقوط جديد للمنصورة وفوز السويس، نتائج مباريات اليوم بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

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سقوط جديد للمنصورة وفوز السويس، نتائج مباريات اليوم بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

سقوط جديد للمنصورة وفوز السويس، نتائج مباريات اليوم بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:23 مساءً - دوري المحترفين، أسدل الستار عن مباريات اليوم الأحد، التي أُقيمت ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا. 

وأُقيمت اليوم الأحد 5 مباريات ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين، ولُعبت جميعها في نفس التوقيت.

ومن المقرر أن تستكمل باقي مباريات الجولة الثالثة بدوري المحترفين غدا الاثنين حيث يشهد إقامة 5 مباريات، ابرزها لافيينا أمام طنطا والمقاولون العرب ضد سبورتنج.

نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

 

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة  2-0 

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة  1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0 

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0 

 

نتائج مباريات الجولة الثانية في دوري المحترفين 

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1 

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1 

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0 

منتخب السويس ضد القناة 0-5 

طنطا ضد بروكسي 0-1  

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0   

 المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجله)

 

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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