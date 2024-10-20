سقوط جديد للمنصورة وفوز السويس، نتائج مباريات اليوم بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:23 مساءً - دوري المحترفين، أسدل الستار عن مباريات اليوم الأحد، التي أُقيمت ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا.

وأُقيمت اليوم الأحد 5 مباريات ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين، ولُعبت جميعها في نفس التوقيت.

ومن المقرر أن تستكمل باقي مباريات الجولة الثالثة بدوري المحترفين غدا الاثنين حيث يشهد إقامة 5 مباريات، ابرزها لافيينا أمام طنطا والمقاولون العرب ضد سبورتنج.

نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة 2-0

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة 1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0

نتائج مباريات الجولة الثانية في دوري المحترفين

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0

منتخب السويس ضد القناة 0-5

طنطا ضد بروكسي 0-1

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0

المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجله)

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

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