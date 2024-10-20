اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس غير المتوقعة - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

تطور جديد في سعر النفط بسبب شح المعروض وتعيين وزير خارجية أمريكي متشدد تجاه إيران - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث التاسع لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 06:19 - الزمالك ضد بيراميدز.. اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد إلغاء هدف السماوي «فيديو» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:19 - الزمالك ضد بيراميدز.. اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد إلغاء هدف السماوي «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:19 - الزمالك ضد بيراميدز.. اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد إلغاء هدف السماوي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:19 مساءً - الزمالك ضد بيراميدز.. لجأ الزمالك وبيراميدز إلى ركلات الترجيح، في المباراة التي تٌجرى حاليًا، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، والذي يقام بدولة الإمارات العربية.

أهداف مباراة الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري اليوم

- ونجح إبراهيم عادل في قص شريط أهداف السوبر المصري، وذلك لصالح فريق بيراميدز أمام الزمالك، عند الدقيقة 13 من زمن شوط اللقاء الأول، وذلك عقب تمريرة سحرية من رمضان صبحي.

- ونجح الزمالك في معادلة النتيجة لصالح نادي الزمالك ضد بيراميدز، عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، وذلك في الدقيقة 40 من زمن شوط اللقاء الأول، عقب مهارة فردية رائعة من ناصر ماهر.

- ومع بداية الشوط الثاني المشتعلة، فشل رمضان صبحي في منح بيراميدز التقدم، وذلك عند الدقيقة 50 بعد أن أهدر كلة جزاء لصالح السماوي.

- وسجل فريق بيرتمديز هدفًا في الثانية الأخيرة من زمن المباراة أمام الزمالك، ولكن قرر الحكم محمود معروف إلغاء هدف السماوي للتسلل، لتلجأ المواجهة إلى ركلات الترجيح.

الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بالكارت الذهبي، وذلك بعد أن خسر الأبيض لقب الدوري وكذلك كأس مصر.

إبراهيم عادل نجم بيراميدز

بينما يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في بطولة كأس السوبر المصري، عقب حصد لقب كأس مصر، واللقب الأول في تاريخ السماوي، بعد الفوز على زد بالمباراة النهائي بهدف الكونغولي فيستون ماييلي.

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري
في حراسة المرمى محمد عواد
في خط الدفاع محمود بنتايك حسام عبد المجيد حمزة المثلوثي محمد شحاتة
في خط الوسط مصطفى شلبي عبد الله السعيد زياد كمال ناصر ماهر
في خط الهجوم أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري

تشكيل بيراميدز ضد الزمالك في السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي

تشكيل بيراميدز ضد الزمالك في السوبر المصري اليوم
في حراسة المرمى أحمد الشناوي
في خط الدفاع محمد حمدي أحمد سامي محمود مرعي محمد الشيبي
في خط الوسط إبراهيم عادل بلاتي توريه مهند لاشين رمضان صبحي
في خط الهجوم فيستون ماييلي صديق إيجولا
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:41 - وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى عن عمر ناهز 90 عامًا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق