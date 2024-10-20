الرياضة - 06:19 - الزمالك ضد بيراميدز.. اللجوء إلى ركلات الترجيح بعد إلغاء هدف السماوي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:19 مساءً - الزمالك ضد بيراميدز.. لجأ الزمالك وبيراميدز إلى ركلات الترجيح، في المباراة التي تٌجرى حاليًا، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، والذي يقام بدولة الإمارات العربية.

أهداف مباراة الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري اليوم

- ونجح إبراهيم عادل في قص شريط أهداف السوبر المصري، وذلك لصالح فريق بيراميدز أمام الزمالك، عند الدقيقة 13 من زمن شوط اللقاء الأول، وذلك عقب تمريرة سحرية من رمضان صبحي.

- ونجح الزمالك في معادلة النتيجة لصالح نادي الزمالك ضد بيراميدز، عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، وذلك في الدقيقة 40 من زمن شوط اللقاء الأول، عقب مهارة فردية رائعة من ناصر ماهر.

- ومع بداية الشوط الثاني المشتعلة، فشل رمضان صبحي في منح بيراميدز التقدم، وذلك عند الدقيقة 50 بعد أن أهدر كلة جزاء لصالح السماوي.

- وسجل فريق بيرتمديز هدفًا في الثانية الأخيرة من زمن المباراة أمام الزمالك، ولكن قرر الحكم محمود معروف إلغاء هدف السماوي للتسلل، لتلجأ المواجهة إلى ركلات الترجيح.

الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بالكارت الذهبي، وذلك بعد أن خسر الأبيض لقب الدوري وكذلك كأس مصر.

بينما يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في بطولة كأس السوبر المصري، عقب حصد لقب كأس مصر، واللقب الأول في تاريخ السماوي، بعد الفوز على زد بالمباراة النهائي بهدف الكونغولي فيستون ماييلي.

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري في حراسة المرمى محمد عواد في خط الدفاع محمود بنتايك حسام عبد المجيد حمزة المثلوثي محمد شحاتة في خط الوسط مصطفى شلبي عبد الله السعيد زياد كمال ناصر ماهر في خط الهجوم أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري

تشكيل بيراميدز ضد الزمالك في السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي