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الرياضة - 06:00 - ظهور العين الإماراتي بمباراة الأهلي ضد سيراميكا في السوبر المصري.. «خاص» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:00 - ظهور العين الإماراتي بمباراة الأهلي ضد سيراميكا في السوبر المصري.. «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:00 - ظهور العين الإماراتي بمباراة الأهلي ضد سيراميكا في السوبر المصري.. «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:00 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة أمام نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري والمقام بالإمارات.

وعلمت كلمتك أن وفد من نادي العين سيتواجد في ملعب محمد بن زياد الذي يحتضن الأهلي وسيراميكا كليوباترا، من أجل مشاهدة الفريق الأحمر قبل مواجهتهما المرتقبة في بطولة كأس إنتركونتيننتال والمقرر لها نهاية الشهر الجاري على ملعب ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يتواجد وفد من الجهاز الفني لنادي العين في مباراتي الأهلي في حالة الفوز أو الخسارة من أجل دراسة نقاط القوة والضعف لدى المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

ويُعد مساء اليوم الأحد، الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، هو موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات هذا الموسم 2024.

فريق الأهلي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتُنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، عبر شاشة قناة أون سبورت، بالإضافة إلى قناة MBC MASR2، كما تُنقل المواجهة النارية عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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