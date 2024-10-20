الرياضة - 05:43 - مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 05:43 مساءً - بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 «البريميرليج».

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويسعى نادي ليفربول لتحقيق الفوز على نادي تشيلسي العنيد والذي يمتلك قوام من أفضل اللاعبين في العالم، حيث يسعى الريدز للمحافظة على صدارته لترتيب جدول الدوري الممتاز.

ويدخل نادي ليفربول وهو يأمل في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط الهامه في مشواره لاستعادة اللقب، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.

ومن جهة أخرى يسعى نادي تشيلسي تعطيل مسيرة نادي ليفربول نحو تحقيق اللقب، بالإضافة إلى مصالحة جماهيره والاقتراب من منطقة المربع الذهبي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن السيتي الوصيف، بينما يأتي تشيلسي في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 «البريميرليج».

ويحتضن ملعب الأنفيلد، معقل الريدز، مباراة الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.