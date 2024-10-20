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مصطفى محمد وعبد المنعم في التشكيل الأساسي لمباراة نانت ونيس بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

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مصطفى محمد وعبد المنعم في التشكيل الأساسي لمباراة نانت ونيس بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

مصطفى محمد وعبد المنعم في التشكيل الأساسي لمباراة نانت ونيس بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 05:42 مساءً - يستضيف فريق نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، نظيره نيس الذي يتواجد لصفوفه المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم، مساء اليوم الأحد، على ملعب لا البوجوار، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

 

ترتيب نيس ونانت في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق نانت المركز التاسع برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأتي نيس في المركز العاشر بنفس الرصيد، لكن بفارق الأهداف.

 

تشكيل نيس أمام نانت

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تشكيل نانت ضد نيس

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مباراة نيس وباريس سان جيرمان

وتعادل فريق نيس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبدالمنعم، مع نظيره باريس سان جيرمان، في آخر اللقاءات، بهدف لمثله في على  ملعب "أليانز ريفييرا" في إطار لقاءات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي، موسم 2024/25.

سجل هدف نيس اللاعب علي العبدي في الدقيقة 39 من تصويبة ارتطمت في نونو مينديز مدافع باريس قبل أن تسكن شباك دوناروما.

وفي الشوط الثاني نجح باريس سان جيرمان في إدراك التعادل ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

 

مباراة ليون ونانت

وفي آخر اللقاءات، حقق فريق ليون الفوز على ضيفه نانت بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب جروباما ستاديوم، في إطار لقاءات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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