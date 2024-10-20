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الرياضة - 05:20 - محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:20 - محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:20 - محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 05:20 مساءً - ليفربول ضد تشيلسي.. أعلن المدرب الهولندي آرني سلوت عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، الذي يخوض صدام تشيلسي، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي، في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «آنفيلد» معقل رفقاء محمد صلاح.

ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مباراة تشيلسي وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 18 نقطة من 7 مباريات خاضها الريدز في «البريميرليج» حتى الآن، بواقع 6 انتصارات وتعادل وحيد.

محمد صلاح نجم ليفربول

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على ليفربول، وهو في جعبته 14 نقطة من 6 مباريات خاضها البلوز في البريميرليج حتى الآن، يحتل بهم المركز السادس، بواقع 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي

تشكيل ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي
في حراسة المرمى كيليهير
في خط الدفاع آندي روبيرتسون فيرخل فان دايك إبراهيما كوناتي ترينت ألكسندر أرنولد
في خط الوسط لويس دياز كورتيس جونز دومنيك سوبوسولاي ريان جرافينبرخ
في خط الهجوم جودي جاكبو محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بتعليق المخضرم عصام الشوالي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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