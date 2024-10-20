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شاهد دخلة جماهير الزمالك في مباراة بيراميدز (صور) - أخبار كلمتك

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شاهد دخلة جماهير الزمالك في مباراة بيراميدز (صور) - أخبار كلمتك

شاهد دخلة جماهير الزمالك في مباراة بيراميدز (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:36 مساءً - حرصت جماهير الزمالك على عمل “تيفو” في بداية مباراة فريقها أمام بيراميدز في اللقاء الذي يجمعهما على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في نصف نهائي السوبر المصري.

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أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز 

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في بداية المباراة دون وجود خطورة حقيقية على مرمى الزمالك أو بيراميدز.

 

وفي الدقيقة السادسة تعرض مهند لاشين لإصابة في رأسه بعد تدخل من زميله في كرة عرضية ولكنه أكمل المباراة بعد ربط رأسه.

 

وفي الدقيقة 13 سجل إبراهيم عادل الهدف الاول لـ بيراميدز من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

 

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز 

وبدأ الزمالك مباراة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد  على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

 

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك 

وبدأ بيراميدز مباراة الزمالك بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي.

 

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز 

تواجه الزمالك مع بيراميدز بمسماه الجديد في 15 مباراة في مختلف البطولات حسب موقع ترانفسير ماركت.

استطاع الزمالك الفوز في 6 مباريات، وفاز بيراميدز في مباراة وحيدة.

وحسم التعادل 8 مباريات من بينها فوز للزمالك وآخر لبيراميدز بركلات الترجيح

وسجل الزمالك 33 هدفا في شباك بيراميدز، فيما سجل السماوي 22 هدفا في شباك القلعة البيضاء.

ويعد أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق هو هداف مباريات الزمالك وبيراميدز برصيد 4 أهداف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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