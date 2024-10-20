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الرياضة - 03:47 - نابولي يهزم إمبولي بهدف كفاراتسخيليا وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:47 - نابولي يهزم إمبولي بهدف كفاراتسخيليا وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:47 - نابولي يهزم إمبولي بهدف كفاراتسخيليا وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:47 مساءً - انفرد نابولي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه الشاق على مضيفه إمبولي 1 /صفر اليوم الأحد بالمرحلة الثامنة.

وكان يوفنتوس ارتقى إلى الصدارة بعد فوزه أمس السبت على ضيفه لاتسيو بهدف دون رد، لكن بعد ساعات قليلة عاد نابولي إلى القمة.

ورفع نابولي رصيده في الصدارة إلى 19 نقطة من ثمان مباريات بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس الوصيف وتوقف رصيد إمبولي عند عشر نقاط في المركز الحادي عشر.

ويدين نابولي بالفضل في هذا الفوز لنجمه الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا الذي سجل هدف الحسم من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

وسجل نابولي انتصاره السادس مقابل تعادل وهزيمة ويسير بخطى ثابتة في مساعيه للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة، والاولى منذ موسم 2022 /2023.

وحقق نابولي فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي كما نجح مؤخرا في بلوغ الدور الثالث لكأس إيطاليا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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