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الرياضة - 03:14 - حرس الحدود يتعاقد مع موفوسي مهاجم أسيك الإيفواري موسمين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:14 - حرس الحدود يتعاقد مع موفوسي مهاجم أسيك الإيفواري موسمين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:14 - حرس الحدود يتعاقد مع موفوسي مهاجم أسيك الإيفواري موسمين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - نجح مجلس إدارة نادي حرس الحدود في التعاقد مع موفوسي مهاجم أسيك الايفواري في صفقة انتقال حر ضمن دعم الفريق قبل بدء الموسم الجديد.

وتمت الصفقة خلال الساعات الماضية حيث وصل موفوسي عصر اليوم الأحد، لإتمام الانتقال والتوقيع الرسمي في حضور كلا من محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود.

ساهم موفوسي مهاجم أسيك الايفواري الذي يبلغ من العمر 26 عام في هدفين مع الفريق هذا الموسم خلال 9 مباريات خاضهم مع الفريق الايفواري.

وكان فريق حرس الحدود قد نجح في تدعيم الفريق بعدة صفقات قوية، ولاعبين دوليين في خط الهجوم ولديهم خبرات دولية مع المنتخب الوطني مثل عمرو جمال ومحمد فاروق، وتقوية خط الدفاع بالتعاقد مع إسلام أبو سليمة وإنضمام محمود الزنفلي في مركز حراسة المرمى وإيزي إيميكا لاعب الوسط واخيرًا المهاجم الايفواري موفوسي ومازال التدعيم جاري قبل غلق القيد يوم 25 من الشهر الجاري

وحرص الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة محمد يوسف على خوض عدة مباريات ودية مع عدد من فرق الدوري الممتاز وأهلي بني غازي الليبي من أجل الإستعداد القوي وتجهيز كل لاعبي الفريق قبل انطلاق المسابقة وظهر من خلالها الفريق بشكل قوي وقدم آداء مميز من خلال وجود لاعبين ذو خبرات كبيرة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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