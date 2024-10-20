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الرياضة - 03:14 - هاري كين يثني على توخيل المدرب الجديد لمنتخب إنجلترا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:14 - هاري كين يثني على توخيل المدرب الجديد لمنتخب إنجلترا - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:14 - هاري كين يثني على توخيل المدرب الجديد لمنتخب إنجلترا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - أثنى هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا على الألماني توماس توخيل المدير الفني الجديد لمنتخب الأسود الثلاثة، الذي لعب تحت آمرته في الموسم الماضي مع بايرن ميونخ الألماني.

وقال كين عقب فوز النادي البافاري على ضيفه شتوتجارت 4 /صفر أمس السبت بالبوندسليجا "أتطلع للأمر، بالطبع أعرفه جيدا، إنه مدرب مذهل وشخص رائع، أعتقد أنه تعاقد رائع بالنسبة لنا".

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قبل أيام تعيين توخيل مدربا للمنتخب الوطني خلفا لجاريث ساوثجيت الذي رحل عن منصبه عقب خسارة المباراة النهائية ليورو 2024 أمام إسبانيا.

ويقود المدرب السابق لبايرن وتشيلسي وباريس سان جيرمان، المنتخب الإنجليزي حتى بعد مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال كين "كمنتخب وطني كنا مؤخرا على مقربة من الفوز بشيء كبير، مازلنا نفتقد إلى الخطوة الأخيرة".

وأضاف "أتمنى أن يكون توماس القطعة الناقصة من الأحجية، لدينا فريق رائع صاحب خبرة كبيرة، وكذلك لاعبين شباب".

وعمل كين مع توخيل في الموسم الأول له في بايرن عندما انضم للفريق في صيف 2023 قادما من توتنهام.

وأشار قائد منتخب إنجلترا "نحن الآن نتطلع لرؤيته كمدرب مرة أخرى".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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