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الرياضة - 03:14 - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:14 - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:14 - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 «البريميرليج».

ويأمل نادي مانشستر سيتي حامل اللقب في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من خصم عنيد وقوي، من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي، على أمل تعثر نادي ليفربول مساء اليوم.

فيما يسعى نادي وولفرهامبتون لتحقيق الفوز مساء اليوم وتعطيل مسيرة نادي مانشستر سيتي المدجج بالنجوم والطامح في الحفاظ على اللقب، ومن جهة أخرى يأمل وولفرهامبتون في تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي يتواجد قبل مباراة اليوم في وصافة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة فقط عن ليفربول المتصدر.

ويمتلك مانشستر سيتي في رصيده 17 نقطة بعد خوض 7 مباريات حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في مواجهتين فقط.

بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 «البريميرليج».

وتلعب مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون على ملعب «مولينيو»، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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