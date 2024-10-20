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الرياضة - 03:14 - مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:14 - مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:14 - مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في كأس السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2024، على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وتأتي مشاركة الزمالك، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بالكارت الذهبي، وذلك بعد أن خسر الأبيض لقب الدوري وكذلك كأس مصر.

ويدخل نادي الزمالك بقيادة مدربه جوزيه جوميز بقائمة تضم كل من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

في خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - جيفرسون كوستا - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد محمود - محمد حمدي - محمود بن تايك.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - محمود شيكابالا - مصطفى شلبي- أحمد إيشو- أحمد زيزو- كونراد ميشالاك.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر فرج - ناصر منسي.

بينما يشارك نادي بيراميدز، في بطولة كأس السوبر المصري، عقب حصد لقب كأس مصر، واللقب الأول في تاريخ السماوي، بعد الفوز على زد بالمباراة النهائي بهدف الكونغولي فيستون ماييلي.

وتأتي قائمة بيراميدز لمباريات السوبر المصري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

في خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

في خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة نبيه - إبراهيم عادل - صديق إيجولا.

في خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

بث مباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري

تقام مساء اليوم الأحد مباراة الزمالك وبيراميدز على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، على ملعب آل نهيان.

كما تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري، مع حلول الساعة 5:05 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 4:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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