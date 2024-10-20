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وصول بعثة بيراميدز إلى ملعب آل نهيان لمواجهة الزمالك في السوبر المصري (صور) - أخبار كلمتك

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وصول بعثة بيراميدز إلى ملعب آل نهيان لمواجهة الزمالك في السوبر المصري (صور) - أخبار كلمتك

وصول بعثة بيراميدز إلى ملعب آل نهيان لمواجهة الزمالك في السوبر المصري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:09 مساءً -  وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز من فندق الإقامة في طريقها إلى ملعب آل نهيان بنادي الوحدة من أجل مواجهة الزمالك في السوبر المصري.

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 ويستعد لاعبي الفريق السماوي لدخول غرفة خلع الملابس وإجراء عمليات الإحماء.

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 وألقى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، المحاضرة الأخيرة لاعبيه قبل مغادرة فندق الاقامة والاتحاه للملعب لمواجهة الزمالك المرتقبة بالسوبر المصري. 

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وكان ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، في وداع اللاعبين، وطالبهم بضرورة الفوز والعبور للمرحلة النهائية من البطولة.

 

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات اليوم الأحد.

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القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.  

 

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تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

واستقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق الزمالك في بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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ويأتي تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك في السوبر المصري كالتالي:
في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
في خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي.
في خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، رمضان صبحي، مصطفى فتحي.
في خط الهجوم: إبراهيم عادل، وفيستون ماييلي.

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وكشف نادي بيراميدز عن قميصه الأساسي والذي سيخوض به مباريات الموسم الجديد.

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ومن المقرر أن يظهر الفريق بالقميص الجديد، بداية من مباراة اليوم أمام الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

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جوائز السوبر المصري 

ومن المنتظر أن يحصل الفائز بلقب كأس السوبر المصري على مبلغ 250 ألف دولار (أي حوالي 12 مليون جنيه مصري)

ويحصل الوصيف على 125 ألف دولار (حوالي 6 ملايين جنيه)

ويحصل الفريق صاحب المركز الثالث على مبلغ 75 ألف دولار (حوالي 3 ملايين جنيه و600 ألف) أما صاحب المركز الرابع والأخير سيحصل على 50 ألف دولار (ما يقرب من 2.5 مليون جنيه مصري).

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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