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صراع رباعي على مقعد الرئاسة في انتخابات اتحاد الكرة الطائرة - أخبار كلمتك

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صراع رباعي على مقعد الرئاسة في انتخابات اتحاد الكرة الطائرة - أخبار كلمتك

صراع رباعي على مقعد الرئاسة في انتخابات اتحاد الكرة الطائرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - الكرة الطائرة، أعلن عدد من المرشحين نيته خوض انتخابات اتحاد الكرة الطائرة المقبلة، والمقرر لها يوم 6 ديسمبر المقبل، على المقاعد المختلفة وأبرزها مقعد الرئاسة.

وعلمت “كلمتك”، أن 4 مرشحين حتى الآن استقروا على خوض انتخابات اتحاد الكرة الطائرة على مقعد الرئاسة أبرزهم، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد وياسر قمر رئيس الاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي.

ومن المنتظر أن تشهد انتخابات اتحاد الكرة الطائرة منافسة ساخنة على مقعد الرئاسة بين جميع المرشحين وخاصة ياسر قمر وعمرو مخلوف.

عمرو مخلوف يترشح لرئاسة اتحاد الكرة الطائرة

وأعلن عمرو مخلوف أمين صندوق اتحاد الكرة الطائرة، نيته الترشح على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة، المقرر لها 6 ديسمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

ومن المقرر أن يعلن عمرو مخلوف عن قائمته في الانتخابات خلال الأيام المقبلة.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، يوم 6 ديسمبر المقبل، موعدا لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد، يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

موعد انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

ومن المنتظر أن تشهد انتخابات اتحاد الكرة الطائرة منافسة قوية بين عدد كبير من المرشحين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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