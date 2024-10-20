الرياضة - 02:58 - بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز ضد الزمالك في السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - الزمالك ضد بيراميدز.. أعلن المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، والذي يخوض قمة الزمالك، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، والذي يقام بدولة الإمارات العربية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، عند تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «آل نهيان».

الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في بطولة كأس السوبر المصري، عقب حصد لقب كأس مصر، واللقب الأول في تاريخ السماوي، بعد الفوز على زد بالمباراة النهائي بهدف الكونغولي فيستون ماييلي.

بينما يشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بالكارت الذهبي، وذلك بعد أن خسر الأبيض لقب الدوري وكذلك كأس مصر.

تشكيل بيراميدز ضد الزمالك في السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي

تشكيل بيراميدز ضد الزمالك في السوبر المصري اليوم في حراسة المرمى أحمد الشناوي في خط الدفاع محمد حمدي أحمد سامي محمود مرعي محمد الشيبي في خط الوسط إبراهيم عادل بلاتي توريه مهند لاشين رمضان صبحي في خط الهجوم فيستون ماييلي صديق إيجولا

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري اليوم

وتُنقل مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، عبر شاشة قناة أون سبورت، بالإضافة إلى قناة MBC MASR2، كما تُنقل تلك المواجهة النارية والمرتقبة عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية.