الرياضة - 02:42 - عاجل.. تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:42 مساءً - الزمالك ضد بيراميدز.. أعلن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي يخوض صدام بيراميدز، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري هذا الموسم 2024، والذي يقام بدولة الإمارات العربية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، عند تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «آل نهيان».

الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بالكارت الذهبي، وذلك بعد أن خسر الأبيض لقب الدوري وكذلك كأس مصر.

بينما يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في بطولة كأس السوبر المصري، عقب حصد لقب كأس مصر، واللقب الأول في تاريخ السماوي، بعد الفوز على زد بالمباراة النهائي بهدف الكونغولي فيستون ماييلي.

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري اليوم

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري في حراسة المرمى محمد عواد في خط الدفاع محمود بنتايك حسام عبد المجيد حمزة المثلوثي محمد شحاتة في خط الوسط مصطفى شلبي عبد الله السعيد زياد كمال ناصر ماهر في خط الهجوم أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في السوبر المصري اليوم

وتُنقل مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، عبر شاشة قناة أون سبورت، بالإضافة إلى قناة MBC MASR2، كما تُنقل تلك المواجهة النارية والمرتقبة عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية.