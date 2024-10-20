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المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا - أخبار كلمتك

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المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا - أخبار كلمتك

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:11 مساءً - الأهلي، استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على استبعاد عدد من اللاعبين في مباراة سيراميكا كليوباترا الليلة، حيث سيخرج كلا من حمزة علاء ومصطفى مخلوف وسمير محمد ومصطفي أبو الخير ومحمد عبد الله وكريم الدبيس. 

اجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع جهازه المعاون لتحديد خماسي ضربات الجزاء في الفريق حال انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم بالتعادل حيث وضع كولر ترتيب خاص للاعبي الأهلي المسددين لضربات الجزاء. 

عقد محمد الشناوي كابتن الأهلي وحارس مرمي الفريق جلسة مع اللاعبين في غياب الجهاز الفني من أجل تحفيز الجميع لمباراة سيراميكا اليوم في نصف نهائي كأس السوبر المصري حيث طالب الشناوي اللاعبين بضرورة الفوز اليوم والوصول إلى المباراة النهائية من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة بعد خسارة السوبر الإفريقي مؤخرا. 

وشهدت الجلسة حديث بعض اللاعبين الكبار مثل عمرو السولية ورامي ربيعة من أجل تجهيز الجميع نفسيا للمباراة. 

وتصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي ملعب محمد بن زايد بالإمارات في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المرتقبة مساء اليوم. 

 يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب مباراة سيراميكا كليوباترا المرتقبة اليوم في نصف نهائي كأس السوبر المصري. 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم الأحد مع نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب “ستاد محمد بن زايد” في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات. 

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يتواجد سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة اليوم الأحد في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري الليلة. 

 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا 

حراسة المرمى:محمد الشناوي 

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة واشرف داري وعمر كمال 

خط الوسط:إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق 

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي

و يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماع مع جهازه المعاون اليوم لمراجعة خطة مباراة سيراميكا المرتقبة اليوم. 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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