الرياضة - 02:04 - الهلال والنصر والأهلي.. مهمة خارج الديار في «نخبة آسيا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:04 مساءً - تنطلق غدا الاثنين منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة والتي تشهد مواجهات قوية ونهائيات مبكرة أبرزها القمة الخليجية المرتقبة بين العين الإماراتي والهلال السعودي.

وبحسب نظام البطولة الجديد (دوري أبطال آسيا للنخبة)، يخوض كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه، فيما سيواجه كل نادٍ 4 أندية من المستوى الأول و4 أندية من المستوى الثاني، وتم تجنيب مواجهة فريقين من نفس الدولة فيما أجريت القرعة بالكامل إلكترونيًا.

وسيتأهل أصحاب المراكز الثماني الأولى من كل مجموعة إلى دور الـ16 حيث سيواجه صاحب المركز الأول صاحب المركز الثامن في المجموعة الأخرى والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس، وسيقام بنظام الذهاب والإياب بحيث يكون الإياب على ملعب الأعلى ترتيبًا.

وبداية من دور الثمانية ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

وسيكون الثلاثي السعودي على موعد مع تحدٍ جديد في البطولة الآسيوية من أجل البقاء في المقدمة، إذ يتصدر الهلال ترتيب أندية غرب آسيا برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي بينما يحل النصر رابعًا برصيد 4 نقاط.

ويحل الهلال، مساء الاثنين، ضيفًا على العين الإماراتي في مباراة يحمل فيها الفريق شعار "رد الاعتبار" بعدما كان قد ودع نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا - بنظامها القديم، إثر الخسارة أمام العين بنتيجة 4 /5 في مجموع اللقائين.

وكان الهلال استهل مشواره بالفوز على الريان القطري ثم الفوز على الشرطة العراقي، فيما تعثر العين حامل اللقب، في أول جولتين مكتفيًا بنقطة وحيدة حيث تعادل أمام السد القطري قبل الخسارة أمام الغرافة القطري.

ويخوض الأهلي اختبارًا جديدًا خارج الديار عندما يحل ضيفًا على الريان القطري الذي كان قد استهل مشواره بخسارة على أرضه أمام الهلال قبل الخسارة أمام النصر في الرياض، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على العلامة الكاملة وتحقيق فوز ثالث يعزز حظوظه في حسم التأهل مبكرًا.

واستهل الأهلي مشواره بفوز ثمين على بيرسيبوليس الإيراني قبل أن يعود من الإمارات بفوز مستحق على الوصل بهدفين نظيفين، علمًا بأن الأهلي هو الفريق الأقوى دفاعا في منطقة الغرب إذ لم تتلق شباكه أي هدفٍ حتى الآن.

كما يخرج النصر لملاقاة استقلال طهران الإيراني مساء الثلاثاء في مباراة سيحتضنها استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي في الإمارات.

ويسعى النصر لمواصلة انتصاراته والبقاء ضمن أندية المقدمة والحفاظ على سجله المميز رفقة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي الذي فاز في جميع المباريات التي قاد فيها النصر بجميع البطولات منذ توليه القيادة خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو.

في المقابل فإن النادي الإيراني يملك في جعبته 3 نقاط من الفوز في مستهل المشوار أمام الغرافة قبل الخسارة أمام السد في الجولة الماضية.