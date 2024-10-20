عبد المنعم ضد مصطفى محمد، موعد مباراة نيس ونانت في الدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:41 مساءً - في لقاء مصري خالص، يتلقي فريق نانت بقيادة مصطفى محمد مع نيس الذي يلعب له محمد عبد المنعم في إطار منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

موعد مباراة نيس ونانت

وتقام مباراة نيس ونانت في تمام الساعة السادسة مساء توقيت القاهرة.

ترتيب نيس ونانت في الدوري الفرنسي

ويحتل نانت بقيادة مصطفى محمد المركز التاسع برصيد 9 نقاط، بينما يأتي نيس بقيادة محمدعبدالمنعم في المركز العاشر بنفس الرصيد، لكن بفارق الأهداف.

تشكيل نانت المتوقع أمام نيس



حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: كيلفن أميان، ناثان زيزي، نيكولاس باولس، نيكولاس كوزا.

خط الوسط: بيدرو تشيرفيلا، يوهان ثيو، توم ليبينانت، جان فيليب جامين.

خط الهجوم: سوربا توماس، موسيس سيمون، ماتيس أبلين.

تشكيل نيس المتوقع أمام نانت



حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: مندي، بومبيتو، محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: كلاوس، بوداوي، روزاريو، عبدي.

خط الهجوم: جيساند، بوجا، تشو.

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