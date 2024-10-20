الرياضة - 12:34 - تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:34 مساءً - برشلونة ضد إشبيلية.. استقر هانز فليك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام نادي إشبيلية اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني 2024-25.

ويسعى نادي برشلونة لتحقيق الانتصار الليلة على نظيره نادي إشبيلية، من أجل مواصلة تصدره جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني في مشواره لتحقيق اللقب.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة المتوقع على النحو التالي..

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني في حراسة المرمى إينياكي بينيا في خط الدفاع جول كوندي كوبارسي إينيجو مارتينيز بالدي في خط الوسط كاسادو إريك جارسيا بيدري رافينها في خط الهجوم ليفاندوفسكي لامين يامال

ويأمل نادي برشلونة في تحقيق الثلاث نقاط للابتعاد أكثر عن أقرب منافسيه ريال مدريد صاحب المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري.

ويحتل البلوجرانا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، من 8 انتصارات وخسارة وحيدة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات.

في المقابل يسعى فريق إشبيلية إلى تحقيق الفوز من أجل تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يقبع في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

وتقام مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني 2024-25.

وتنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

وتنقل شبكة بي إن سبورتس مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 1، من خلال بث مباشر عبر شاشتها.

وأسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة برشلونة وإشبيلية إلى المعلق علي سعيد الكعبي.