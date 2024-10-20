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الرياضة - 12:01 - الزمالك يرصد مكافآت ضخمة للفوز بـ السوبر المصري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - الزمالك يرصد مكافآت ضخمة للفوز بـ السوبر المصري - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - الزمالك يرصد مكافآت ضخمة للفوز بـ السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - كشف الإعلامى محمد الليثى ان مسئولو الزمالك قاموا بوعود للاعبي الفريق بمكافأة مالية ضخمة في حال الفوز على بيراميدز ثم النهائي وحصد لقب بطل كأس السوبر المصري في النسخة الجارية.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7:"حرص حسين لبيب رئيس الزمالك مع رئيس البعثة حسام المندوه أمين الصندوق على تحفيز لاعبي الأبيض لتحقيق اللقب والحديث معهم لحصد البطولة".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري

وتقام مساء اليوم الأحد مباراة الزمالك وبيراميدز على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، على ملعب آل نهيان.

كما تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري، مع حلول الساعة 5:05 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 4:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتشاهدون مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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