الرياضة - 12:01 - اختبار طبى لعمر جابر بالزمالك قبل مواجهة بيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - كشف الإعلامى محمد الليثى إجراء عمر جابر ظهير أيمن الزمالك اختبار طبي قبل لقاء الزمالك وبيراميدز للاطمئنان على سلامته بنسبة 100% قبل خوض مباراة بيراميدز اليوم في كأس السوبر المصري.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7:"هناك تخوف من إمكانية تجدد إصابته بعد شكواه من الآلام في مران أمس رغم إستكمال عمر جابر بروح كبيرة التدريب حتى نهايته".

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري

وتقام مساء اليوم الأحد مباراة الزمالك وبيراميدز على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، على ملعب آل نهيان.

كما تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري، مع حلول الساعة 5:05 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 4:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتشاهدون مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.