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الرياضة - 12:01 - السوبر المصري.. محاضرة فنية للأهلي قبل التوجه لملعب مباراة سيراميكا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - السوبر المصري.. محاضرة فنية للأهلي قبل التوجه لملعب مباراة سيراميكا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - السوبر المصري.. محاضرة فنية للأهلي قبل التوجه لملعب مباراة سيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه إلى ملعب محمد بن زايد لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

من المقرر أن يقوم المدير الفني، بمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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