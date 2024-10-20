الرياضة - 12:01 - أنشيلوتي يثني على مودريتش بعد الفوز على سيلتا فيجو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد على فوز فريقه على مضيفه سيلتا فيجو 2 / 1 ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء السبت.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله نجمه وهدافه كيليان مبابي بتسديدة قوية في الدقيقة 20 ليرفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى ستة أهداف في بطولة الدوري.

وهز بورخا إيجلاسياس شباك الفريق المدريدي في الدقيقة 22 لكن فرحة مهاجم سيلتا فيجو لم تكتمل بهدف التعادل بعد الإشارة بوجود تسلل.

أنهى ريال مدريد الشوط الأول متفوقا بهدف، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بهدف فيليوت سفيدبيرج في الدقيقة 51.

وبعد ثلاث دقائق سجل فينيسيوس جونيور هدفا ثانيا لريال مدريد ولكن الحكم أشار بوجود تسلل ضد كيليان مبابي بعد تمريرة من جود بيلينجهام.

وعاد فينيسيوس ليسجل مجددا في الدقيقة 66 بعد تمريرة من الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش ليحتفل المهاجم البرازيلي بهدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة قبل مباراته أمام إشبيلية مساء الأحد.

وقال أنشيلوتي في مؤتمرً صحفي "كانت مباراة تنافسية، صعبة ومعقدة، نافس الفريق بقوة حتى النهاية، كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، لكن الفريق كان ملتزماً، افتقرنا إلى التوازن في البداية وكان بإمكاننا تجنب الهدف، علينا أن نكون أكثر يقظة، ولا سيما في الهجمات المرتدة".

ونقل الموقع الرسمي للنادي الملكي عن أنشيلوتي قوله "حصدنا ثلاث نقاط مهمة بفضل تمريرة رائعة من لوكا مودريتش، إنه يساهم دائماً ويساعد، سواء لعب أساسياً أو بديلاً، جودته مهمة جداً، لقد غيّر السيطرة على المباراة وكان مهماً جداً".

وأشار "لا يمكنني إضافة المزيد، إنه لاعب كرة قدم رائع وما زال كذلك، ليس طفلاً، إنه محترف استثنائي ويعمل بشكل جيد للغاية، إنه رجل هادئ للغاية ويمتلك شخصية كبيرة، ريال مدريد محظوظ بوجود لاعبا من طرازه في صفوفه".

وأوضح المدرب الإيطالي "تغيّر مركز جود بيلينجهام، كانت الفكرة هي الدخول عبر الجانب الأيمن، أعجبني أداء بيلينجهام".