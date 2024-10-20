الرياضة - 12:01 - تعرف على موعد تحرك حافلة الأهلي لمواجهة سيراميكا في السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - تغادر حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة بمدينة أبو ظبي في السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، في طريقها إلى ملعب محمد بن زايد لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، لمناقشة آخر التعليمات الخاصة بالاستعداد للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، اليوم الأحد على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.