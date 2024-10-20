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الرياضة - 12:01 - السوبر المصري.. تعرف على موعد تحرك حافلة الزمالك لمواجهة بيراميدز - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - السوبر المصري.. تعرف على موعد تحرك حافلة الزمالك لمواجهة بيراميدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - السوبر المصري.. تعرف على موعد تحرك حافلة الزمالك لمواجهة بيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التحرك إلى ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت الإمارات، الثانية عصراً بتوقيت مصر، استعداداً لخوض مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وسيتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة ظهراً بتوقيت مصر، على أن يحصل اللاعبون على راحة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات، على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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