الرياضة - 12:01 - السوبر المصري.. تعرف على موعد تحرك حافلة الزمالك لمواجهة بيراميدز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التحرك إلى ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت الإمارات، الثانية عصراً بتوقيت مصر، استعداداً لخوض مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وسيتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة ظهراً بتوقيت مصر، على أن يحصل اللاعبون على راحة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت مصر، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات، على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.