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الرياضة - 12:01 - عودة محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - عودة محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عودة محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:01 مساءً - استقر الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام تشيلسي، اليوم الأحد، الموافق 20 من أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 «البريميرليج».

ويسعى نادي ليفربول لتحقيق الفوز على نادي تشيلسي العنيد والذي يمتلك قوام من أفضل اللاعبين في العالم، حيث يسعى الريدز للمحافظة على صدارته لترتيب جدول الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي، جاكبو.

خط الهجوم: محمد صلاح، . جاكبو، ديوجو جوتا.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع على النحو التالي..

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
في حراسة المرمى كيليهر
في خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد كوناتي فان دايك جاكبو
في خط الوسط كورتيس جونز جرافنبرخ دومينيك سوبوسلاي جاكبو
في خط الهجوم محمد صلاح ديوجو جوتا

ويدخل نادي ليفربول وهو يأمل في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط الهامه في مشواره لاستعادة اللقب، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.

ومن جهة أخرى يسعى نادي تشيلسي تعطيل مسيرة نادي ليفربول نحو تحقيق اللقب، بالإضافة إلى مصالحة جماهيره والاقتراب من منطقة المربع الذهبي.

محمد صلاح نجم ليفربول

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن السيتي الوصيف، بينما يأتي تشيلسي في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة ليفربول أمام تشيلسي اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 «البريميرليج».

ويحتضن ملعب الأنفيلد، معقل الريدز، مباراة الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليفربول

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول ضد تشيلسي، عبر شبكة بي إن سبورتس، وبالتحديد عبر قناة beIN SPORTS 1 HD من خلال بث مباشر عبر شاشتها.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة إدارة التعليق إلى عصام الشوالي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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