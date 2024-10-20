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ساهم في 10 أهداف، أرقام مميزة لمحمد صلاح في مبارياته ضد تشيلسي - أخبار كلمتك

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ساهم في 10 أهداف، أرقام مميزة لمحمد صلاح في مبارياته ضد تشيلسي - أخبار كلمتك

ساهم في 10 أهداف، أرقام مميزة لمحمد صلاح في مبارياته ضد تشيلسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً -  يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة ضد تشيلسي منافسات بطولة  الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب "الأنفيلد" في قمة منافسات الجولة الثامنة.  

 

أرقام صلاح أمام تشيلسي

 ويمتلك النجم المصري محمد صلاح أرقام مميزة في مواجهاته ضد تشيلسي حيث لعب 22 مباراة أمام البلوز سجل 7 أهداف وصنع 3 أخرين. 

وحقق الفوز على تشيلسي في 9 مباريات وخسر في 6 وتعادل في 7 آخرين.

 

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

 تذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، في حين أن تشيلسي لديه 14 نقطة في المركز السادس.

وسيعتمد ليفربول في مباراة اليوم على خدمات النجم المصري محمد صلاح، في حين يمتلك تشيلسي سلاح لاعبه الشاب كول بالمر.

ويخوض فريق المدرب أرني سلوت مهمة صعبة عندما يستضيف "البلوز"، حيث يسعى لتعزيز صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية، بعدما حقق 18 نقطة من إجمالي 7 مباريات خاضها حتى الآن، محققا ستة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة.

فيما يملك النادي اللندني سجل مثالي بعدم الخسارة في مبارياته السبع الأخيرة في جميع المسابقات، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة قبل انطلاق المرحلة الثامنة (4 انتصارات، 2 تعادل، 1 هزيمة).

ويتفوق تشيلسي على ليفربول من ناحية القيمة السوقية في قمة الدوري الإنجليزي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لفريق المدرب إنزو ماريسكا نحو 954 مليون يورو، مقابل 931 مليون يورو قيمة "الريدز".

ويعتبر النجم الإنجليزي الشاب لنادي تشيلسي، كول بالمر، هو الأغلى في صفوف النادي اللندني بمواجهة الليلة بقيمة تبلغ 90 مليون يورو، فيما يعد الجناح الكولومبي لويس دياز الأغلى في تشكيلة المدرب أرني سلوت بـ80 مليون يورو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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