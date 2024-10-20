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بيراميدز يكشف قميص الموسم الجديد قبل مواجهة الزمالك (صور) - أخبار كلمتك

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بيراميدز يكشف قميص الموسم الجديد قبل مواجهة الزمالك (صور) - أخبار كلمتك

بيراميدز يكشف قميص الموسم الجديد قبل مواجهة الزمالك (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً -  كشف نادي بيراميدز عن قميصه الأساسي والذي سيخوض به مباريات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يظهر الفريق بالقميص الجديد، بداية من مباراة اليوم أمام الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات اليوم الأحد. 

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق الزمالك في بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويأتي تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الزمالك في السوبر المصري كالتالي:
في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
في خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي.
في خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، رمضان صبحي، مصطفى فتحي.
في خط الهجوم: إبراهيم عادل، وفيستون ماييلي.

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القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

 وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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