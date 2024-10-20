الرياضة - 11:36 - الخطيب يبحث مع كولر موقف الأهلي من كأس الرابطة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:36 صباحاً - كشف الإعلامى محمد الليثى قرار مسئولو النادي الأهلي تأجيل إرسال المشاركة في النسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة موسم 2025 لحين الحصول على موافقة من مارسيل كولر مدرب الفريق.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7:" إدارة الأهلي لا تُفضل المشاركة في بطولة كأس الرابطة بسبب ضيق الوقت رغم مُطالبة البعض داخل النادي بالمشاركة في البطولة من أجل منح الفرصة للبدلاء والناشئين لكن الإدارة قررت التمهّل في حسم هذا الأمر بشكل رسمي لحين مناقشة الملف مع كولر وفقاً لإرتباطات الفريق المقبلة خاصة وأن الأهلي سيخوض الصيف المقبل منافسات بطولة كأس العالم للأندية بأمريكا التي ستنطلق يوم 13 يونيو المقبل. فيما تنطلق بطولة كأس الرابطة يوم 10 يونيو ويعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة خاصة مع كولر عقب بطولة السوبر المصري التي تقام اليوم، الأحد، والخميس المقبل بالإمارات من أجل حسم موقف الأهلي النهائي من المشاركة في كأس رابطة الأندية وأن كانت المعلومات الواردة من القلعة الحمراء تُشير إلى أن الأهلي سيعتذر بنسبة كبيرة عن المشاركة في النسخة الجديدة من كأس الرابطة".

وتابع محمد الليثى:"الأهلي كان قد اعتذر عن المشاركة في النسختين السابقتين من بطولة كأس الرابطة، وحال رفض المشاركة في النسخة الحالية سيكون هذا هو الإعتذار الثالث".