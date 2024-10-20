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الرياضة - 11:36 - تفاصيل جلسة «كبار» الأهلي لإخماد غضب الجماهير قبل السوبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:36 - تفاصيل جلسة «كبار» الأهلي لإخماد غضب الجماهير قبل السوبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - تفاصيل جلسة «كبار» الأهلي لإخماد غضب الجماهير قبل السوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:36 صباحاً - كشف الإعلامى محمد الليثى أن معسكر الأهلي بالإمارات شهد جلسة خاصة عقدها "كباتن" الأهلي بقيادة محمد الشناوي ورامي ربيعة وعمرو السولية مع لاعبي الفريق من أجل التحدث في بعض الأمور الخاصة بالفريق قبل مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم، الأحد، في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7:"بعثة الأهلي بالإمارات أن لاعبي الفريق تحدثوا سوياً خلال الساعات الماضية عن ضرورة مُصالحة الجماهير بالفوز بالسوبر المصري بعد خسارة السوبر الأفريقي مؤخراً أمام الزمالك كما تحدث لاعبي الأهلي عن الأزمات التي إختلقها البعض وروّجت لها بعض وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا بشأن وجود أزمات وخناقات بين بعض نجوم الفريق، وتحديداً بين كهربا وأمام عاشور وبين الشناوي ومصطفى شوبير على من سيحرس مرمى الفريق في السوبر المصري".

وأشار محمد الليثى:"اتفق لاعبي الأهلي على ضرورة إخماد مثل هذه الشائعات من خلال الفوز على سيراميكا الليلة ثم حصد اللقب ليكون ذلك أكبر رد على الحملة التي يتعرض لها الفريق مؤخراً وتحديداً منذ خسارة السوبر الأفريقي".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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