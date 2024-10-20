تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:07 صباحاً - يحل تشيلسي ضيفا على نظيره فريق ليفربول اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب "الأنفيلد" في قمة منافسات الجولة الثامنة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي



سانشيز، جوستو، ديساسي، كولويل، فيجا، كايسيدو، فرنانديز، مادويكي، بالمر، سانشو، جاكسون.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.



ويحتل ليفربول حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، في حين أن تشيلسي لديه 14 نقطة في المركز السادس.

وسيعتمد ليفربول في مباراة اليوم على خدمات النجم المصري محمد صلاح، في حين يمتلك تشيلسي سلاح لاعبه الشاب كول بالمر.

ويخوض فريق المدرب أرني سلوت مهمة صعبة عندما يستضيف "البلوز"، حيث يسعى لتعزيز صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية، بعدما حقق 18 نقطة من إجمالي 7 مباريات خاضها حتى الآن، محققا ستة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة.

فيما يملك النادي اللندني سجل مثالي بعدم الخسارة في مبارياته السبع الأخيرة في جميع المسابقات، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة قبل انطلاق المرحلة الثامنة (4 انتصارات، 2 تعادل، 1 هزيمة).

ويتفوق تشيلسي على ليفربول من ناحية القيمة السوقية في قمة الدوري الإنجليزي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لفريق المدرب إنزو ماريسكا نحو 954 مليون يورو، مقابل 931 مليون يورو قيمة "الريدز".

ويعتبر النجم الإنجليزي الشاب لنادي تشيلسي، كول بالمر، هو الأغلى في صفوف النادي اللندني بمواجهة الليلة بقيمة تبلغ 90 مليون يورو، فيما يعد الجناح الكولومبي لويس دياز الأغلى في تشكيلة المدرب أرني سلوت بـ80 مليون يورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.