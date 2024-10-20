تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 11:07 صباحاً - يستضيف برشلونة نظيره إشبيلية مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" بملعب "مونتجويك".

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية



حراسة المرمى: إينياكي بينيا.



خط الدفاع: جول كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، إريك جارسيا، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، لامين يامال.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني



تنطلق صافرة مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

تذاع مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 عبر قناة beIN sports HD1.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، أما إشبيلية لديه 12 نقطة في المركز 12 بجدول الترتيب.





ويتساوى ريال مدريد مع برشلونة في عدد النقاط بعد فوزه أمام سيلتا فيجو ليلة السبت، ويحتل المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري الإسباني



1. برشلونة، 24 نقطة

2. ريال مدريد، 24 نقطة

3. أتلتيكو مدريد، 17 نقطة

4. أتلتيك بلباو، 17 نقطة

5. فياريال، 17 نقطة

6. ريال بيتيس، 15 نقطة

7. أوساسونا، 15 نقطة

8. مايوركا، 14 نقطة

9. رايو فاييكانو، 13 نقطة

10. سيلتا فيجو، 13 نقطة

11. ريال سوسيداد، 12 نقطة

12. إشبيلية، 12 نقطة

13. جيرونا، 12 نقطة

14. ألافيس، 10 نقاط

15. إسبانيول، 10 نقاط

16. خيتافي، 8 نقاط

17. ليجانيس، 8 نقاط

18. بلد الوليد، 8 نقاط

19. فالنسيا، 6 نقاط

20. لاس بالماس، 3 نقاط.

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