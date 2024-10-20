الرياضة - 10:46 - ميشيل يانكون يطلب استبعاد الشناوي من مباراة الأهلي سيراميكا في السوبر المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:46 صباحاً - كشف الإعلامى محمد الليثى عقد مارسيل كولر مدرب الأهلي، جلسة خاصة مع ميشيل يانكون مدرب حراس الفريق خلال الساعات الماضية لحسم الحارس الأساسي للفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم، الأحد، في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7:"طلب يانكون خلال الجلسة عدم مشاركة الشناوي أمام سيراميكا لعدة أسباب أهمها إصابة الحارس بجرح قطعي في الحاجب خلال مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا استلزم جراحة بعدة غرز، ويرى مدرب حراس الأهلي أن الإصابة قد تحول دون قدرة الشناوي على الرؤية بشكل جيد في مباراة الليلة".

وأشار محمد الليثى:"أكد يانكون أن الشناوي يعاني من ضغوط شديدة خلال الفترة الماضية خاصة بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك وتأكيد البعض أنه أحد أسباب خسارة هذه البطولة، بجانب معاناة الحارس من إجهاد شديد بعد مشاركته مع منتخب مصر في مباراتي موريتانيا ومن قبلهما السوبر الأفريقي ومباراتي جورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا ورغم قناعة مارسيل كولر بخبرة الشناوي إلا أنه استجاب لرؤية يانكون واستقر بنسبة كبيرة للغاية على الدفع بـ مصطفى شوبير أساسياً في مباراة سيراميكا الليلة، إلا إذا حدثت مُستجدات خلال الساعات المقبلة قد تتسبب في إعادة الشناوي للتشكيل الأساسي".