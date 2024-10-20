الرياضة - 10:29 - تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون.. استقر بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام نادي وولفرهامبتون اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 «البريميرليج».

ويأمل نادي مانشستر سيتي حامل اللقب في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من خصم عنيد وقوي، من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي، على أمل تعثر نادي ليفربول مساء اليوم.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في حراسة المرمى إيدرسون في خط الدفاع جفارديول دياز أكانجي لويس في خط الوسط كوفاسيتش جوندوجان سيلفا جريليش في خط الهجوم هالاند فودين

فيما يسعى نادي وولفرهامبتون لتحقيق الفوز مساء اليوم وتعطيل مسيرة نادي مانشستر سيتي المدجج بالنجوم والطامح في الحفاظ على اللقب، ومن جهة أخرى يأمل وولفرهامبتون في تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي يتواجد قبل مباراة اليوم في وصافة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة فقط عن ليفربول المتصدر.

ويمتلك مانشستر سيتي في رصيده 17 نقطة بعد خوض 7 مباريات حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في مواجهتين فقط.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 «البريميرليج».

وتلعب مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون على ملعب «مولينيو»، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهاميتون عبر قناة beIN SPORTS 1 HD، بتعليق خليل البلوشي.