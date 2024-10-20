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الرياضة - 10:29 - «هاتريك» ميسي يقود إنتر ميامي لانتصار كاسح ورقم قياسي في الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:29 - «هاتريك» ميسي يقود إنتر ميامي لانتصار كاسح ورقم قياسي في الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:29 - «هاتريك» ميسي يقود إنتر ميامي لانتصار كاسح ورقم قياسي في الدوري الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) في غضون 12 دقيقة ليقود فريقه إنتر ميامي لاكتساح نيو إنجلاند ريفولوشن 6 /2 في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم فجر اليوم الأحد.

ونجح إنتر ميامي في تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد من الدوري الأمريكي.

وجاءت الأهداف الثلاثة لميسي في الدقائق 78 و81 و89 ليمنح إنتر ميامي الانتصار الثاني والعشرين هذا الموسم مقابل أربع هزائم وثمانية تعادلات لينهي الموسم في الصدارة برصيد 74 نقطة.

وبعد احتلال المركز الأول في الدور الفاصل، كان العدد القياسي من النقاط هو الهدف الأخير المتبقي لإنتر ميامي، لكن بدا الأمر صعب المنال بعد تقدم نيو إنجلاند 2 /صفر عن طريق لوكا لانجوني في الدقيقة الثانية وديلان بوريرو في الدقيقة 34.

لكن المهاجم الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز أعاد إنتر ميامي للمباراة بتسجيله هدفين في الدقائق الأخيرة للشوط الأول.

وشارك ميسي في الشوط االثاني ووضع بصمته على الفور حيث صنع الهدف الثالث لبنيامين كريماشي في الدقيقة 58 قبل تسجيله ثلاثة أهداف.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء السبت أن إنتر ميامي سيشارك في كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق في ميامي يوم 15 يونيو من العام المقبل.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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