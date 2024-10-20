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الرياضة - 10:29 - موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:29 - موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:29 - موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون.. يبحث عشاق الكرة في العالم عن موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 «البريميرليج».

ويأمل نادي مانشستر سيتي حامل اللقب في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من خصم عنيد وقوي، من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي، على أمل تعثر نادي ليفربول مساء اليوم.

فيما يسعى نادي وولفرهامبتون لتحقيق الفوز مساء اليوم وتعطيل مسيرة نادي مانشستر سيتي المدجج بالنجوم والطامح في الحفاظ على اللقب، ومن جهة أخرى يأمل وولفرهامبتون في تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يتواجد قبل مباراة اليوم في وصافة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة فقط عن ليفربول المتصدر.

ويمتلك مانشستر سيتي في رصيده 17 نقطة بعد خوض 7 مباريات حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في مواجهتين فقط.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 «البريميرليج».

مانشستر سيتي

وتلعب مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون على ملعب «مولينيو»، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهاميتون عبر قناة beIN SPORTS 1 HD، بتعليق خليل البلوشي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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