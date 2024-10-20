الرياضة - 09:17 - تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 09:17 صباحاً - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام سيراميكا كليوباترا اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2024، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، والذي يقام في دولة الإمارات العربية.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بصفته بطلًا للدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي..

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع عمر كمال عبد الواحد رامي ربيعة ياسر إبراهيم يحيى عطية الله في خط الوسط أكرم توفيق إمام عاشور حسين الشحات مروان عطية في خط الهجوم بيرسي تاو وسام أبو علي

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، عقب موسمًا صعبًا وطويلًا نجحت كتيبة كولر في حسمه من أنياب بيراميدز الذي تصدر المسابقة لوقت طويل.

بينما يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري هذا الموسم، بصفته بطلًا لكأس الرابطة المصرية، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف.

قائمة الأهلي في السوبر المصري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - أشرف داري - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - محمد عبد الله.

في خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - بيرسي تاو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - مصطفى أبوالخير.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - وسام أبوعلى - سمير محمد.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

ويُعد مساء اليوم الأحد، الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، هو موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات هذا الموسم 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتُنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري، عبر شاشة قناة أون سبورت، بالإضافة إلى قناة MBC MASR2، كما تُنقل المواجهة النارية عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية.