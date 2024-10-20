الرياضة - 09:01 - التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 09:01 صباحاً - الزمالك ضد بيراميدز.. استقر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام نادي بيراميدز اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2024، على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وتأتي مشاركة الزمالك، في بطولة السوبر المصري هذا الموسم 2024، بالكارت الذهبي، وذلك بعد أن خسر الأبيض لقب الدوري وكذلك كأس مصر.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي..

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري في حراسة المرمى محمد عواد في خط الدفاع محمود بنتايك حمزة المثلوثي حسام عبد المجيد محمد شحاته في خط الوسط ناصر ماهر عبد الله السعيد زياد كمال أحمد سيد زيزو في خط الهجوم مصطفى شلبي سيف الجزيري

فيما استقر كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على التشكيل الذي يخوض به مباراته اليوم أمام الزمالك في منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في كأس السوبر المصري

وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع على النحو التالي..

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في كأس السوبر المصري في حراسة المرمى أحمد الشناوي في خط الدفاع محمد الشيبي محمود مرعي أحمد سامي محمد حمدي في خط الوسط بلاتي توريه مهند لاشين رمضان صبحي مصطفى فتحي في خط الهجوم إبراهيم عادل فيستون ماييلي

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري

تقام مساء اليوم الأحد مباراة الزمالك وبيراميدز على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، على ملعب آل نهيان.

كما تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري، مع حلول الساعة 5:05 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 4:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتشاهدون مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.