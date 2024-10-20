الرياضة - 08:13 - رسمياً.. فيفا يعلن مشاركة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:13 صباحاً - أصبح نادي إنتر ميامي هو النادي ما قبل الأخير الذي يحجز مقعداً ضمن منافسات كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بعد إحراز لقب "درع المشجعين" بالدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2024، حيث أتى التتويج بعد التأكد من أنه أفضل فريق في موسم 2024 بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويتأهل نادي إنتر ميامي باعتباره مُمثلاً للبلد المُضيف بناءً على مشواره الرائع والمستقر خلال 34 مباراة خاضها ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم والذي شهد حسم الدرع لصالح الفريق قبل مباراتين من نهاية المسابقة. سيخوض نادي إنتر ميامي المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025 في بلدته ميامي بصفته فريق البلد المُضيف.

تمكن نادي إنتر ميامي، الذي يحمل شارة قيادته النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم، من تحطيم الرقم القياسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم لأكبر عدد من النقاط في موسم واحد هذا العام، إذ أنهى الفريق موسم 2024 بحصده 74 نقطة بعد أن حقق 22 انتصاراً وثمانية تعادلات، بينما لم يتلق سوى أربع هزائم فحسب، وذلك في الفترة من فبراير/شباط إلى أكتوبر/تشرين الأول

وقد أعلن جياني إنفانتينو رئيس عن هذا الخبر خلال مراسم احتفال المشجعين والفريق عقب مباراة إنتر ميامي الأخيرة في موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم أمام فريق نيو إنجلاند ريفولوشن على أرضية ملعب تشيس في مدينة فورت لاودردال أمس السبت.

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "الجميع يعلم مدى عشق مدينة ميامي لكرة القدم وكيف أن نادي إنتر ميامي يحظى بدعم من جميع أنحاء ولاية فلوريدا وخارجها بفضل كرة القدم المميزة التي يقدمونها". وأضاف "أهنئكم بمناسبة تتويجكم الرائع بلقب "درع المشجعين" لعام 2024. لقد برهنتم على أنكم أفضل نادٍ على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الكروية.

"وعليه، فإنني أفخر بإعلان أنكم كأحد أفضل الأندية في العالم تستحقون المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في نسخته الجديدة باعتباركم نادي البلد المُضيف الذي يُمثل الولايات المتحدة الأمريكية."

كما أكد رئيس فيفا بحضور رابطة المشجعين لا فاميليا والعديد من المشجعين العاشقين للنادي أن بطولة كأس العالم للأندية العام المُقبل ستُقام في مدينة السحر (ميامي).

وأضاف إنفانتينو: "نتطلع إلى استضافة المباراة الافتتاحية في ميامي يوم الأحد 15 يونيو 2025." "ولا شك أنه سيكون احتفالاً رائعاً لكرة القدم العالمية حيث تضم البطولة أفضل 32 نادياً على مستوى العالم، وتُتيح فرصة جديدة للأندية واللاعبين والمدربين والمشجعين في آنٍ واحد ليروا قصصهم وإنجازاتهم للعالم".

ومع تأكد مشاركة نادي إنتر ميامي، يكون قد تم تحديد 31 نادياً من أصل 32 مُشاركاً في كأس العالم للأندية 2025 وسيتم تحديد هوية الفريق الحائز على المقعد المتبقي بناءً على نتيجة المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس 2024 والتي ستُقام في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في مدينة بوينس آريس، الأمر الذي يضمن معرفة الأندية المشاركة بالكامل وذلك قبل إجراء القرعة في ديسمبر/كانون الأول 2024. لا يزال الأمل قائماً لدى أربعة أندية بارزة من أمريكا الجنوبية في الانضمام إلى البطولة في الولايات المتحدة العام المُقبل.

بمشاركة 32 نادياً من مختلف أنحاء العالم، تُعد بطولة كأس العالم للأندية 2025 هي المنافسة العالمية للأندية الأكثر شموليةً واستحقاقاً، حيث تُتيح الفرصة لأفضل الأندية من أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى والشمالية وأوقيانوسيا لمواجهة عمالقة أوروبا وأمريكا الجنوبية.