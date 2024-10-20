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الرياضة - 08:13 - مهند مجدي: الأهلي يحترم جميع منافسيه.. ولذلك توجنا ببطولة أفريقيا لكرة اليد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:13 - مهند مجدي: الأهلي يحترم جميع منافسيه.. ولذلك توجنا ببطولة أفريقيا لكرة اليد - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:13 - مهند مجدي: الأهلي يحترم جميع منافسيه.. ولذلك توجنا ببطولة أفريقيا لكرة اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 20 أكتوبر 2024 08:13 صباحاً - أكد الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق كرة اليد المتواجدة في المغرب سعادته بتتويج ناديه بالبطولة الإفريقية لكرة اليد.

وقال مهند مجدي في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى: «نبارك أيضا لفريق سيدات يد الأهلي بعد الفوز بالميدالية البرونزية رغم أننا كنا نطمح في الفوز باللقب أيضا علي مستوي فريق السيدات».

وأضاف: «الأهلي يحترم جميع منافسيه على كل المستويات ونلعب دائما على الفوز وهو ما نؤكد عليه دائمآ في الحديث مع لاعبي الأهلي في جميع الفرق».

وأوضح: «مباراة الزمالك في نصف النهائي كانت بمثابة نهائي مبكر بشهادة الجميع ولكن نجحنا في تخطيه والصعود إلي النهائي».

وقال: «مباراة الزمالك كانت صعبة جدا وتحديدا في الشوط الأول الذي جاء بشكل (متوازن ) بين الفريقين وفي الشوط الثاني لم يكن هناك أي مؤشر للفريق الأقرب للفوز ولكن في النهاية حققنا الفوز رغم إنهاء المباراة والفريق يعاني من نقص ثنائي في الفريق».

وأشار عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إلي أنه يتمنى السلامة الي حسن يسري رئيس بعثة الزمالك.

وقال:«نكن كل احترام وتقدير للزمالك وجميع المنافسين والمنافسة فقط تكون داخل الملعب وخارجه تسود العلاقة المحترمة بين جميع الرياضيين والفرق الرياضية».

وأوضح أن بعثة الأهلي ستعود الي القاهرة صباح الاثنين بعد رحلة طيران تستغرق ما يقرب من 13 ساعة.

وتابع: «الإمكانيات لم تكن أفضل شيء بالنسبة لبعثة الأهلي في المغرب والظروف المناخية صعبة جدا والرطوبة عالية جدا ولكن في النهاية تعاملنا مع الظروف بشكل أكثر من رائع».

أضاف: «تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة اليد توفيق من ربنا واجتهاد من اللاعبين والجهاز الفني».

وقال: «أتمنى التوفيق لفريق الكرة في بطولة السوبر المحلي بالإمارات والجميع يدعم الجهاز الفني واللاعبين وان شاء الله السوبر يكون من نصيب الأهلي».

وتابع: «السوبر الإفريقي صفحة واتقفلت ولا تمثل ضغط علي اللاعبين قبل السوبر المحلي وان شاء الله نقدم مستوى يليق بالنادي الأهلي وطموحات واحلام جماهيره».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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